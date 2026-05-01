Primo Maggio di lotta antagonisti già in piazza a Torino

A Torino, il Primo Maggio si è aperto con tensione, poiché già nelle prime ore del mattino gruppi di antagonisti si sono radunati in piazza. Il corteo, annunciato da organizzazioni come Askatasuna e la Flotilla, ha attirato alcuni manifestanti e agenti di polizia, creando un clima di attesa e scontri tra le forze dell’ordine e i partecipanti. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, con interventi delle forze di sicurezza e alcune contestazioni.

Primo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato per Askatasuna ma anche per la Flotilla. La città è stata militarizzata, centinaia di uomini in tenuta antisommossa sono stati posti a presidio delle aree più sensibili della città ed è stata rafforzata la sorveglianza sulla palazzina liberata a dicembre, che per trent’anni è stata occupata dal centro sociale. In contemporanea si sta svolgendo anche il corteo ufficiale del Primo Maggio, che vede in piazza il Partito Democratico e i sindacati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Primo Maggio di “lotta”, antagonisti già in piazza a Torino Notizie correlate Primo Maggio in corteo fino a piazza Castello a Torino. No al Comitato Vanchiglia per il giardino di AskaPartirà da corso Cairoli, angolo corso Vittorio Emanuele II, la tradizionale manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil, in occasione della Festa... Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino: oltre 10mila persone in piazza per il “lavoro dignitoso”Lavoratori e sindacati in piazza a Torino per il corteo del Primo Maggio che, nel 2026, pone al centro della Festa del Lavoro il tema della dignità,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un Primo Maggio di Festa e di Lotta?; Le piazze del Primo Maggio; Primo Maggio di festa tra teatri, pranzi popolari e performance; Primo Maggio 2026. Primo Maggio, migliaia in corteo per lavoro e dire no alla guerraIn piazza, come accade ogni anno, lavoratori delle principali realtà industriali e portuali della città, cittadini italiani e stranieri ... primocanale.it Carfizzi, il Primo Maggio come simbolo di lotta per un lavoro dignitosoAlla Montagnella, la Cisl Magna Grecia ribadisce l’importanza di un lavoro sicuro e giustamente retribuito, sostenendo il Decreto Lavoro come passo positivo per il Mezzogiorno ... corrieredellacalabria.it Il Primo Maggio sarà una festa e tutti saremo invitati: precari, rider, immigrati sfruttati, partite iva, giovani expat, tirocinanti e lavoratori al nero. Tutti saremo alla festa se ognuno potrà sedersi insieme, l’uno difronte all’altro. Una storia africana racconta bene cosa - facebook.com facebook CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA: Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon saranno i presentatori. Sul palco oltre 50 artisti, ecco i nomi #1m2026 x.com