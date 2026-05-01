Primo Maggio di lotta antagonisti già in piazza a Torino

Da ilgiornale.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, il Primo Maggio si è aperto con tensione, poiché già nelle prime ore del mattino gruppi di antagonisti si sono radunati in piazza. Il corteo, annunciato da organizzazioni come Askatasuna e la Flotilla, ha attirato alcuni manifestanti e agenti di polizia, creando un clima di attesa e scontri tra le forze dell’ordine e i partecipanti. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, con interventi delle forze di sicurezza e alcune contestazioni.

Primo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato per Askatasuna ma anche per la Flotilla. La città è stata militarizzata, centinaia di uomini in tenuta antisommossa sono stati posti a presidio delle aree più sensibili della città ed è stata rafforzata la sorveglianza sulla palazzina liberata a dicembre, che per trent’anni è stata occupata dal centro sociale. In contemporanea si sta svolgendo anche il corteo ufficiale del Primo Maggio, che vede in piazza il Partito Democratico e i sindacati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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