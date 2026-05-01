Il Primo Maggio a Torino si è caratterizzato per tensioni e scontri tra gruppi di antagonisti e forze dell’ordine. Fin dalle prime ore del mattino, manifestanti si sono radunati in piazza, partecipando a un corteo che coinvolgeva i movimenti Askatasuna e la Flotilla. Durante gli eventi, sono stati segnalati lanci di bottiglie di vetro e alcuni momenti di scontro tra i partecipanti e le forze di polizia presenti sul posto.

Primo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato per Askatasuna ma anche per la Flotilla. La città è stata militarizzata, centinaia di uomini in tenuta antisommossa sono stati posti a presidio delle aree più sensibili della città ed è stata rafforzata la sorveglianza sulla palazzina liberata a dicembre, che per trent’anni è stata occupata dal centro sociale. In contemporanea si sta svolgendo anche il corteo ufficiale del Primo Maggio, che vede in piazza il Partito Democratico e i sindacati.ù “Anche il Primo Maggio la parola resistenza non è altro che uno strumento politico! Diverbi al corteo del primo maggio a Torino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Primo Maggio di “lotta”, antagonisti in piazza a Torino. Scontri con la polizia, bottiglie di vetro sui reparti

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