Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino | oltre 10mila persone in piazza per il lavoro dignitoso

A Torino si è svolto il corteo del Primo Maggio 2026, con oltre 10.000 persone radunate in piazza. L’evento ha visto la partecipazione di lavoratori e rappresentanti sindacali che hanno sfilato per chiedere un lavoro dignitoso. Il corteo ha avuto come tema principale la tutela della dignità in tutte le sue forme, con slogan e bandiere portate lungo il percorso. La manifestazione si è conclusa con un comizio in piazza.

Lavoratori e sindacati in piazza a Torino per il corteo del Primo Maggio che, nel 2026, pone al centro della Festa del Lavoro il tema della dignità, declinata in ogni sua forma. Il punto di ritrovo, e inizio del corteo, è alle 9 in corso Cairoli, all'angolo con corso Vittorio Emanuele II, in.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino: in migliaia per il “lavoro dignitoso”Lavoratori e sindacati in piazza a Torino per il corteo del Primo Maggio che, nel 2026, pone al centro della Festa del Lavoro il tema della dignità,... Corteo Primo Maggio 2026 a Torino, sindacati e lavoratori in strada per un "lavoro dignitoso": il percorso e il comizio in piazza CastelloSarà una giornata di sciopero, ma soprattutto una giornata di riflessione profonda e importante sul tema del lavoro, contestualizzato nel tempo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Corteo del 1° maggio; Le piazze del Primo Maggio; Corteo Primo Maggio 2026 a Torino, sindacati e lavoratori in strada per un lavoro dignitoso: il percorso e il comizio in piazza Castello; Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio. Torino, il corteo del Primo Maggio in centro con l'incognita Askatasuna. Migliaia in piazza tra pupazzi e striscioniIl «doppio corteo» della Festa del lavoro. I sindacati sfilano per la dignità del lavoro. In piazza anche i sostenitori del centro sociale sequestrato a dicembre: «La manifestazione finirà in corso Re ... torino.corriere.it Primo Maggio, migliaia in corteo per lavoro e dire no alla guerraIn piazza, come accade ogni anno, lavoratori delle principali realtà industriali e portuali della città, cittadini italiani e stranieri ... primocanale.it Stamattina, mentre mi preparavo per il corteo del primo maggio, mia figlia Sara mi ha chiesto: "Mamma, cos'è un corteo". Non avrei potuto trovare risposta migliore di portarla con me in piazza. Perché certe cose non si spiegano con le parole, si capiscono gu - facebook.com facebook Diverbi al corteo del primo maggio a Torino. Alcuni manifestanti hanno intonato diversi cori per chiedere l'esclusione del Pd dal corteo. Ne sono scaturiti brevi momenti di tensione e spintoni. x.com