Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino | oltre 10mila persone in piazza per il lavoro dignitoso

Da torinotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino si è svolto il corteo del Primo Maggio 2026, con oltre 10.000 persone radunate in piazza. L’evento ha visto la partecipazione di lavoratori e rappresentanti sindacali che hanno sfilato per chiedere un lavoro dignitoso. Il corteo ha avuto come tema principale la tutela della dignità in tutte le sue forme, con slogan e bandiere portate lungo il percorso. La manifestazione si è conclusa con un comizio in piazza.

Lavoratori e sindacati in piazza a Torino per il corteo del Primo Maggio che, nel 2026, pone al centro della Festa del Lavoro il tema della dignità, declinata in ogni sua forma. Il punto di ritrovo, e inizio del corteo, è alle 9 in corso Cairoli, all'angolo con corso Vittorio Emanuele II, in.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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