Primo maggio di discriminazioni | lavoratrici CGIL escluse nella casa anziani di Sant’Angelo dei Lombardi

Durante il primo maggio, è stata segnalata una situazione di esclusione di alcune lavoratrici dalla procedura di cambio appalto presso la casa di riposo comunale di Sant’Angelo dei Lombardi. Le dipendenti, tutte iscritte alla CGIL, non sono state coinvolte nel passaggio di cantiere, suscitando critiche e proteste. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tutela dei diritti delle lavoratrici e sui processi di riorganizzazione nelle strutture pubbliche.

Cambio appalto nella casa comunale per anziani Maria Grazia Gargano di Sant’Angelo dei Lombardi: escluse dal passaggio di cantiere lavoratrici iscritte alla CGIL. Un fatto gravissimo.Discriminazione sindacale mascherata da avvicendamento gestionaleNel cambio di gestione della casa di riposo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Il Garante Campano al carcere di Sant’Angelo dei LombardiAd accoglierlo la direttrice facente funzioni, Marianna Adanti, e il comandante della Polizia Penitenziaria, Iuliano Pierpaolo. Percorsi di Giustizia Riparativa nelle carceri irpine: dibattito a Sant'Angelo dei LombardiPercorsi di Giustizia Riparativa nelle carceri irpine a cura di Giuseppe Centomani e Giovanna Perna. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Primo maggio di discriminazioni: lavoratrici CGIL escluse nella casa anziani di Sant'Angelo dei Lombardi; Primo Maggio, Brandiferri: Lavoro sempre più fragile per le donne; Colleferro celebra il Primo Maggio. Castel Sant'Angelo non è cavo. È quasi interamente pieno di calcestruzzo. Quello che sembra un castello medievale con stanze, corridoi e prigioni è, nella sua essenza strutturale, un blocco massiccio di opus caementicium — il calcestruzzo romano — largo 6 - facebook.com facebook