Percorsi di Giustizia Riparativa nelle carceri irpine | dibattito a Sant' Angelo dei Lombardi

Giovedì 12 marzo alle 10,45 nella Sala Polivalente della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi si svolge una proiezione seguita da un dibattito sui Percorsi di Giustizia Riparativa nelle carceri irpine. L'evento è organizzato da Giuseppe Centomani e Giovanna Perna, coinvolgendo i partecipanti in una discussione che riguarda le iniziative di recupero e riparazione all’interno delle strutture carcerarie.

Percorsi di Giustizia Riparativa nelle carceri irpine a cura di Giuseppe Centomani e Giovanna Perna. Proiezione e dibattito giovedì 12 marzo, ore 10,45 nella Sala Polivalente della Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi.10,45 - Saluti Dr. Marianna Adanti –Direttore Casa di Reclusione di.