Primo maggio di cortei e proteste | nel mirino salari e spese militari

Nel giorno della festa dei lavoratori, si sono svolti cortei e manifestazioni in diverse città, con partecipanti che hanno esposto bandiere e slogan. Durante gli eventi, sono stati ascoltati interventi al megafono che hanno affrontato temi come i salari, i diritti dei lavoratori e le spese militari. La giornata si è conclusa con una serie di proteste pubbliche, caratterizzate da comizi e momenti di mobilitazione collettiva.

Tra bandiere, slogan e interventi al megafono, la festa dei lavoratori si trasforma in un momento di protesta: al centro del dibattito finiscono salari, diritti e scelte economiche. Nella giornata del Primo maggio, infatti, il Fronte della Gioventù Comunista è sceso in piazza con un presidio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Il governo cede al pressing di sindacati e imprese e fa scadere la delega sui salari “equi”. Cosa resta nel decreto Primo maggioIl governo Meloni ha lasciato scadere la delega sulle retribuzioni “giuste ed eque” e sulla contrattazione collettiva che la maggioranza di... Leggi anche: Dai cortei agli spettacoli. Il Primo maggio è per tutti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Primo Maggio in Toscana: eventi, cortei e concerti; Primo Maggio 2026 in Lombardia: Programma, Orari e Piazze del Lavoro Dignitoso; Primo maggio, tutte le manifestazioni in programma; Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio. Cortei Primo Maggio, scontri a Torino. Meloni: Il lavoro non si difende con la propagandaDalle piazze italiane i cortei del Primo Maggio con le richieste di lavoro dignitoso, tra rivendicazioni sindacali, tensioni e il confronto politico su salari, precarietà e sicurezza. notizie.it Primo Maggio, cortei a Torino e Milano tra tensioniCortei del Primo Maggio a Torino e Milano con migliaia di partecipanti. Accanto alle manifestazioni dei sindacati, a Torino si sono registrati momenti di tensione tra gruppi antagonisti e forze ... tg24.sky.it Oggi, Primo Maggio, festa dei lavoratori. In questo ponte primaverile, Lecce è stata meta di molti turisti alla scoperta del Barocco. E c'è chi ha scelto questo giorno per convolare a nozze. - facebook.com facebook Oggi ho deciso di passare il primo maggio con dei lavoratori straordinari. Sono stata entusiasta di conoscere da vicino quella realtà unica al mondo che è PizzAut. Un progetto fatto di lavoro vero, talento, impegno, umanità e dignità. Un luogo in cui a tanti raga x.com