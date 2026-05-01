Il Primo Maggio di quest’anno si presenta con segnali di preoccupazione. In molte zone, tra cui la Brianza, si registra un clima di ansia legato a problemi come la crisi economica globale, il peggioramento delle condizioni di lavoro precario e questioni irrisolte all’interno delle fabbriche. La giornata non viene vissuta come una semplice celebrazione, ma come un momento di riflessione sui problemi ancora aperti nel mondo del lavoro.

Non è un Primo Maggio di quelli da slogan e piazze leggere. In Brianza, la Festa dei Lavoratori arriva attraversata da un filo di inquietudine che unisce crisi internazionali, transizione industriale e nodi ancora irrisolti dentro le fabbriche. Un clima che i sindacati descrivono come "non tra i più favorevoli". A sintetizzare il sentimento è Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza: "Siamo dentro un contesto di ansia legato alla crisi internazionale e alle ricadute sul territorio. Fra le vertenze aperte, St Agrate è in cima alla lista delle preoccupazioni: non abbiamo ancora un piano chiaro e il tempo corre. Anche su Peg ci sono diversi punti di domanda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Primo Maggio di ansia per il futuro. Crisi, precariato e nodi irrisolti

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