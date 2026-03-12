Mercato Lazio tra valutazioni e nodi irrisolti | il futuro di diverse pedine resta un’incognita

Il mercato della Lazio è ancora in evoluzione, con alcuni giocatori sotto osservazione e altri ancora da definire. La società sta valutando diverse opzioni, tra riscatti e possibili cessioni, senza aver ancora concluso tutte le trattative. Le decisioni riguardano principalmente il reparto offensivo, dove si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La situazione rimane in sospeso, con molte questioni ancora aperte.

