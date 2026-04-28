Per un lavoro dignitoso | il primo maggio di Cgil Cisl e Uil a Parma

Il Primo Maggio a Parma si è svolto con manifestazioni organizzate da CGIL, CISL e UIL, focalizzate sulla richiesta di contratti più equi, nuove tutele e diritti per i lavoratori italiani. L’evento ha affrontato le sfide legate all’era dell’intelligenza artificiale, evidenziando l’importanza di garantire un lavoro dignitoso in un contesto in continua evoluzione. La giornata ha visto partecipanti uniti nel sottolineare l’impegno delle sigle sindacali per migliorare le condizioni lavorative.

Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di CGIL, CISL e UIL anche a Parma mette al centro il lavoro dignitoso.In una fase in cui il lavoro precario, sottopagato e insicuro rischia di radicarsi nel.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil quest'anno sarà a MargheraNel polo industriale veneziano a rischio di deindustrializzazione l'evento nazionale con i segretari Landini, Bombardieri e Fumarola. Leggi anche: Primo Maggio a Caserta, sindacati in piazza. “Lavoro dignitoso contro precarietà e sfruttamento” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a Parma; Primo Maggio a Varese: sindacati in corteo per un lavoro dignitoso; Primo Maggio, lavoro dignitoso al centro: sindacati sul palco al parco Marecchia; Giorno della Liberazione, Fillea Cgil: Non c'è festa senza lavoro dignitoso, sicurezza e legalità. Primo Maggio a Caserta, CGIL, CISL e UIL in piazza Ruggiero per il ‘lavoro dignitoso’Scopri tutti i dettagli riguardo Primo Maggio a Caserta, CGIL, CISL e UIL in piazza Ruggiero per il 'lavoro dignitoso' . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Lavoro dignitoso: lo slogan di CGIL, CISL, UIL per celebrare il Primo MaggioCGIL,CISL, UIL unite per celebrare il Primo Maggio al grido di Lavoro dignitoso. Sarà Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest’anno i comizi del ... chiamamicitta.it SICUREZZA SUL LAVORO NEL SETTORE AGRICOLO. FLAI CGIL: "I LAVORATORI STRANIERI NON SEMPRE SANNO COME TUTELARSI Nella giornata mondiale dedicata alla sicurezza sul lavoro, abbiamo fatto una riflessione sulle condizioni dei lavorator facebook Lavoro: Cgil, oltre 4 milioni di ore di cassa integrazione nel Lazio nel primo trimestre 2026 x.com