Attuare la Costituzione il nuovo libro di Luigi De Magistris in un dialogo con Peter Gomez In diretta venerdì 13 febbraio alle 16

Venerdì 13 febbraio alle 16, Luigi De Magistris ha parlato con Peter Gomez in una diretta online. Il tema principale è stato come attuare davvero la Costituzione, un argomento di cui si parla spesso ma che pochi mettono in pratica. De Magistris ha spiegato le sue idee e le sue proposte, invitando tutti a rispettare di più le leggi e i principi fondamentali. La diretta ha attirato l’attenzione di molti, anche se non tutti sembrano impegnati a seguirla.

Venerdì 13 febbraio alle 16 la diretta con Peter Gomez e Luigi De Magistris. Tutti la citano, pochi la rispettano. La Costituzione italiana è la più bella del mondo, ma anche la meno attuata. Nel suo libro Attuare la Costituzione, Luigi De Magistris ricorda che i diritti, la giustizia sociale, la pace e la partecipazione non sono slogan, ma impegni traditi dal potere. La Carta non è un libro da celebrare: è una pratica quotidiana

