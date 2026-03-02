Attuare la Costituzione alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri la presentazione del libro di Luigi de Magistris in dialogo con Maurizio De Giovanni

Giovedì 5 marzo alle 18.00 presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri si terrà la presentazione del libro di Luigi de Magistris intitolato “Attuare la Costituzione”. L’evento prevede un dialogo tra l’autore e Maurizio De Giovanni e coinvolge un pubblico interessato a temi di legge e politica. La presentazione è aperta a tutti gli interessati e si svolge in un locale pubblicamente accessibile.