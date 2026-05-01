Primo Maggio da Roma a Taranto | i concerti che accendono la Festa del Lavoro

Da ildifforme.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In tutta Italia, il Primo Maggio si celebra con concerti che coinvolgono diverse città, tra cui Roma e Taranto. I palchi sono affollati di artisti e pubblico, creando un'atmosfera di festa e solidarietà. Oltre alla musica, si tengono cortei e manifestazioni che rappresentano un momento di mobilitazione e sensibilizzazione sui temi legati al lavoro. L'evento si svolge in più località, con iniziative che si svolgono lungo tutta la giornata.

Palchi pieni in tutta Italia: il Primo Maggio unisce musica e impegno sociale. Sullo sfondo anche cortei e manifestazioni L’Italia si prepara a celebrare ilPrimo Maggiocon una lunga maratona dimusica dal vivo, eventi culturali e iniziative diffuse su tutto il territorio. Il cuore della Festa dei Lavoratori resta, anche quest’anno, nei grandi concerti gratuiti che trasformano piazze e parchi in spazi di condivisione, riflessione e spettacolo, affiancando ai momenti artistici anche messaggi legati al lavoro e ai diritti. Il punto di riferimento principale è come sempre ilConcertone di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma,che prenderà il via dalle 15.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Primo Maggio, da Roma a Taranto: i concerti che accendono la Festa del Lavoro

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