Primo Maggio da Roma a Taranto | i concerti che accendono la Festa del Lavoro

In tutta Italia, il Primo Maggio si celebra con concerti che coinvolgono diverse città, tra cui Roma e Taranto. I palchi sono affollati di artisti e pubblico, creando un'atmosfera di festa e solidarietà. Oltre alla musica, si tengono cortei e manifestazioni che rappresentano un momento di mobilitazione e sensibilizzazione sui temi legati al lavoro. L'evento si svolge in più località, con iniziative che si svolgono lungo tutta la giornata.

Palchi pieni in tutta Italia: il Primo Maggio unisce musica e impegno sociale. Sullo sfondo anche cortei e manifestazioni L’Italia si prepara a celebrare ilPrimo Maggiocon una lunga maratona dimusica dal vivo, eventi culturali e iniziative diffuse su tutto il territorio. Il cuore della Festa dei Lavoratori resta, anche quest’anno, nei grandi concerti gratuiti che trasformano piazze e parchi in spazi di condivisione, riflessione e spettacolo, affiancando ai momenti artistici anche messaggi legati al lavoro e ai diritti. Il punto di riferimento principale è come sempre ilConcertone di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma,che prenderà il via dalle 15.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Primo Maggio, da Roma a Taranto: i concerti che accendono la Festa del Lavoro Notizie correlate Primo Maggio 2026: Litfiba e Cocciante accendono Roma per il lavoroPiazza San Giovanni a Roma si preparerà ad accogliere decine di migliaia di spettatori venerdì 1° maggio 2026, quando il palco del Concerto del Primo... Primo Maggio, Confartigianato Taranto: “No ai contratti pirata, il lavoro dignitoso nasce da imprese sane”Tarantini Time QuotidianoIn occasione del Primo Maggio, Confartigianato Taranto interviene sul tema del lavoro lanciando un appello contro il dumping... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio 2026; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Concertone Primo Maggio: da Geolier a Emma, scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa; 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Roma. Concertone primo maggio a Roma, da Emma a Serena Brancale fino a Michielin: ecco la scalettaArisa, Pierpaolo Spollon e BigMama sono il trio di presentatori. Niente ospiti stranieri, ecco il motivo Come impone la tradizione, anche quest’anno in occasione della festa dei lavoratori va in scena ... affaritaliani.it Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci saràDa Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco tutti gli artisti del Concertone di Roma 2026 e come vederlo in diretta. ilfattoquotidiano.it Sky tg24. . Oggi (primo maggio) scadono i 60 giorni dopo i quali, per legge, Trump dovrebbe chiedere al congresso l’autorizzazione per continuare le operazioni militari in Iran. Federico Leoni da Washington ci spiega quali sono gli scenari che si possono verif - facebook.com facebook Primo maggio, le storie delle false partite Iva (che gonfiano i dati sugli occupati). “Flessibilità 10 ore al giorno in studio per 1000 euro al mese”. “In campagna elettorale sei sempre reperibile, ma la paga non cambia”. Di Youssef Taby e @La_brus x.com