Il 1° maggio 2026, a Roma, Piazza San Giovanni ospiterà il tradizionale Concerto del Primo Maggio, con inizio alle 15. Decine di migliaia di persone sono attese per assistere alle esibizioni di artisti come i Litfiba e Riccardo Cocciante. L’evento, che si svolge ogni anno per celebrare la festività dei lavoratori, prevede un palco allestito nella piazza centrale della città.

Piazza San Giovanni a Roma si preparerà ad accogliere decine di migliaia di spettatori venerdì 1° maggio 2026, quando il palco del Concerto del Primo Maggio si animerà a partire dalle ore 15.00. La manifestazione, che quest’anno affronta un tema sociale di grande attualità legato al lavoro dignitoso, alla contrattazione e alle nuove tutele nell’era dell’intelligenza artificiale, vedrà una produzione curata da Massimo Bonelli con una scaletta che mescola grandi classici della musica italiana e nuove promesse del nazionale. L’evento, promosso dalla sinergia tra CGIL, CISL e UIL, si conferma un momento di riflessione collettiva attraverso la musica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primo Maggio 2026: Litfiba e Cocciante accendono Roma per il lavoro

Notizie correlate

Riccardo Cocciante e i Litfiba al Concerto del Primo Maggio 2026Inizia a prendere forma il cast dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio con i primi artisti annunciati e attesi venerdì 1° maggio a Roma,...

Leggi anche: Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai Litfiba

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Concertone Primo Maggio, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba; I Litfiba sul palco del Primo maggio 2026; Concertone del primo maggio, la formazione storica dei Litfiba sul palco di San Giovanni; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora.

Riccardo Cocciante e i Litfiba al Concerto del Primo Maggio 2026Ricciardo Cocciante e i Litfiba tra i primi artisti annunciati al Concerto del Primo Maggio 2026, di scena a Roma ... davidemaggio.it

Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finoraIl Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. L’evento, in programma venerdì 1° maggio 2026 nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni, a ... tg24.sky.it

CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO A UDINE, CI SONO ANCHE I TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI: ECCO CHI SALIRÀ SUL PALCO Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/udine/concerto-primo-ma facebook

Riccardo Cocciante al Concerto del Primo Maggio ift.tt/wzHFCkl x.com