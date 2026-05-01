Primo Maggio da dimenticare Dramma in autostrada coinvolte sei auto! Code lunghissime

Un incidente ha coinvolto sei auto in autostrada durante il Primo Maggio, causando lunghe code e disagi alla circolazione. La mattinata, che prometteva relax e libertà, si è rapidamente trasformata in un momento di caos e tensione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i veicoli sono stati rimossi e la strada riaperta al traffico. Nessuna informazione sulle cause dell’incidente o eventuali feriti.

Quella che doveva essere una mattinata all’insegna della spensieratezza e della libertà si è trasformata in pochi istanti in un incubo di lamiere e sirene spiegate. Molte persone avevano caricato i bagagli in auto con l’entusiasmo tipico di chi si concede finalmente una gita fuori porta, approfittando della festività per staccare dalla routine quotidiana. Il sole primaverile illuminava l’asfalto mentre le conversazioni nell’abitacolo scorrevano leggere, interrotte bruscamente dal suono sinistro degli pneumatici che perdono aderenza e dal fragore metallico degli impatti a catena. In un attimo, la prospettiva di una giornata di festa è...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Primo Maggio da dimenticare”. Dramma in autostrada, coinvolte sei auto! Code lunghissime Notizie correlate Incidente sull'autostrada Torino-Caselle a Borgaro Torinese: coinvolte tre auto, lunghe codeUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile 2026, sul raccordo autostradale Torino-Caselle, in direzione del capoluogo, poco... Leggi anche: Italia, l’incidente poco fa: autostrada chiusa, caos e code lunghissime Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inattualità del Primo Maggio?; Ci sono supermercati aperti il 1 maggio 2026? La lista utile; Primo maggio a Portella della Ginestra, corteo e comizio per non dimenticare la strage del 1947; Primo Maggio. Il presidente Maurizio Fabbri a Bologna per le Stelle al Merito del Lavoro. Primo Maggio 2026, le migliori frasi da dedicare per la Festa dei Lavoratori: immagini e GIF da inviare su WhatsAppPrimo Maggio 2026: le più belle frasi per la Festa dei Lavoratori, citazioni celebri, aforismi ironici, immagini e GIF da inviare su WhatsApp. Origini e significato del 1° maggio. greenme.it Primo Maggio: sindaco di Vercelli, 'strage Brandizzo è ferita ancora aperta'Oggi noi non possiamo dimenticare le vittime sul lavoro, né limitarci al ricordo formale: dobbiamo dare un nome e un senso a quel dolore. E tra queste ferite ancora aperte, c'è quella della tragedia ... ansa.it Sky tg24. . BigMama, Arisa e Pierpaolo Spollon stanno conducendo il Concerto del Primo Maggio dal palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, è dedicato al tema "Lavoro dignitoso: facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com