Italia l’incidente poco fa | autostrada chiusa caos e code lunghissime

Un incidente sull’Autostrada A1 tra Firenze Sud e Incisa ha causato la chiusura del tratto alle 16:20, provocando lunghe code e disagi per i automobilisti. La strada è stata bloccata in entrambe le direzioni dopo che un mezzo si è scontrato con un altro, creando un ingorgo che si estende per chilometri. La circolazione rimane rallentata e molti veicoli sono fermi da oltre un’ora.

Gravi disagi nel pomeriggio sull' A1 Milano-Napoli. Intorno alle 16:20 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 308. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura in direzione Bologna. New Jersey spostati e traffico bloccato sulla A1 Milano-Napoli a Firenze sud. A seguito dell'impatto, alcuni new jersey centrali sono stati spostati sulla carreggiata opposta, in direzione Roma. Per questo motivo il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni. Al momento si registrano circa 3 chilometri di coda sia verso Bologna sia verso Roma.