Primo Maggio Battaglia | Crediamo nel lavoro come atto di responsabilità collettiva

Il Primo Maggio viene celebrato come giornata dedicata a chi ogni giorno lavora con impegno e dedizione per migliorare la città. In questa occasione, un rappresentante ha affermato che il lavoro è un atto di responsabilità collettiva, sottolineando l'importanza di chi si alza ogni mattina per contribuire con le proprie capacità. La celebrazione si focalizza sull’impegno di tutti coloro che, con passione, sostengono lo sviluppo locale.

"Oggi è la festa di chi ogni mattina si alza e contribuisce con le mani, con la mente, con la passione a rendere migliore la nostra Reggio. In questi anni abbiamo scelto una strada chiara: non l'assistenzialismo facile, ma la costruzione di opportunità vere".E' quanto dichiarato dal sindaco.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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