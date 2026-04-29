Sicurezza sul lavoro i sindacati consegnano il manifesto alla Regione | E' responsabilità collettiva

I sindacati hanno consegnato alla Regione un manifesto sulla sicurezza sul lavoro, sottolineando che si tratta di una responsabilità collettiva. Nel documento si chiede di intervenire immediatamente per fermare il numero crescente di incidenti e si evidenzia la necessità di aumentare le misure di tutela per i lavoratori. La richiesta arriva in un momento in cui si moltiplicano le denunce di incidenti sul posto di lavoro nella regione.

“Bisogna fermare questa mattanza infinita, le istituzioni si assumano le responsabilità e agiscano affinché la tutela della vita dei lavoratori sia l’unica priorità”. Lo hanno ribadito Cgil, Cisl e Uil Palermo insieme alle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil nel manifesto per la salute e la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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