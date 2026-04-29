Il ritorno del Primo Maggio Barese | tre giorni di festa al Parco 2 Giugno tra musica e sport

Da baritoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dall’1 maggio, la città si prepara a ospitare il ritorno del tradizionale evento del Primo Maggio Barese, che si svolgerà al Parco 2 Giugno e durerà tre giorni. L’iniziativa prevede momenti di musica e attività sportive, coinvolgendo residenti e visitatori in una manifestazione che si ripete annualmente. La programmazione si estende fino al 3 maggio, offrendo un’occasione di incontro e divertimento.

Una festa lunga tre giorni. La città si prepara al ritorno del Primo Maggio Barese, in programma dall’1 al 3 maggio. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione e organizzata da Soul Club con il sostegno del Comune di Bari e della Regione Puglia, trasformerà il Parco 2 Giugno in un.🔗 Leggi su Baritoday.it

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