Il ritorno del Primo Maggio Barese | tre giorni di festa al Parco 2 Giugno tra musica e sport

A partire dall’1 maggio, la città si prepara a ospitare il ritorno del tradizionale evento del Primo Maggio Barese, che si svolgerà al Parco 2 Giugno e durerà tre giorni. L’iniziativa prevede momenti di musica e attività sportive, coinvolgendo residenti e visitatori in una manifestazione che si ripete annualmente. La programmazione si estende fino al 3 maggio, offrendo un’occasione di incontro e divertimento.

Una festa lunga tre giorni. La città si prepara al ritorno del Primo Maggio Barese, in programma dall’1 al 3 maggio. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione e organizzata da Soul Club con il sostegno del Comune di Bari e della Regione Puglia, trasformerà il Parco 2 Giugno in un.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Ponte del Primo Maggio al Parco Zoo Falconara: tre giorni di eventi e showFALCONARA (AN)- Sarà un ponte del Primo Maggio all’insegna della meraviglia, tra natura, spettacolo e scoperta.

Leggi anche: Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Bari | PRIMO MAGGIO BARESE; Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio; Primo maggio di musica e impegno: da Bari a Taranto, eventi e ospiti per la Festa dei lavoratori; Le piazze del Primo Maggio.

Primo maggio, gioia e dolori. Da data di promozione in A a giorno di possibile retrocessione. Un viaggio di andata e ritorno in BIl pareggio del Lecce a Verona ha spostato ogni discorso di retrocessione di sei giorni e un turno di campionato. Da una festa nazionale all’altra. Il Pisa, adesso ultimo in classifica in solitaria, ... sport.quotidiano.net

Tutto pronto a Fornaci per la festa del Primo MaggioQuest’anno la manifestazione si svolgerà in una tre giorni dal 1° al 3 maggio. Il tutto organizzato dal Comitato 1° Maggio con il supporto anche del ... giornaledibarga.it

Ci trovate al Primo Maggio Barese 2 Maggio – Parco 2 Giugno | Area Bimbi Ci sono storie che non si vedono subito. Sono quelle delle famiglie che ogni giorno convivono con una malattia rara. Sono fatte di forza, di attese, di piccoli traguardi che valgono t - facebook.com facebook