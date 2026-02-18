Sciopero sanità privata | profitti record per le aziende e contratti fermi per i lavoratori

Lo sciopero nel settore sanitario privato nasce dal fatto che le aziende hanno registrato profitti record, mentre i contratti dei lavoratori restano bloccati. La protesta si concretizza dopo il fallimento del tentativo di mediazione al Ministero del Lavoro, dove non si è trovato un accordo. Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno deciso di avviare le procedure per uno sciopero nazionale contro le condizioni di lavoro e i salari. La mobilitazione coinvolge centinaia di operatori che chiedono risposte concrete. La data della protesta è ancora da definire.

Il tentativo di conciliazione al Ministero del Lavoro si è chiuso senza accordo. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno avviato le procedure verso lo sciopero nazionale nella sanità privata Aiop–Aris. Il contratto è fermo da anni. Le associazioni datoriali, nella ricostruzione sindacale, legano gli aumenti alla copertura integrale da parte delle Regioni. La vertenza ruota attorno a una domanda semplice: chi paga il lavoro dentro strutture che operano con fondi pubblici? La cornice è nota. L' accreditamento istituzionale previsto dal decreto legislativo 502 del 1992 consente ai privati di entrare nella rete del Servizio sanitario regionale.