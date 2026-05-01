Primo Maggio nel Sannio si apre con una giornata segnata da incidenti sul lavoro e vertenze ancora senza soluzione. Durante le manifestazioni, sono stati segnalati alcuni episodi che coinvolgono lavoratori in difficoltà, mentre le proteste si sono concentrate su questioni irrisolte da tempo. La giornata si distingue per la presenza di sit-in e altre iniziative organizzate da rappresentanze sindacali e lavoratori, senza comunque risolvere le problematiche aperte.

Tempo di lettura: 2 minuti Primo Maggio, Festa del lavoro, ma in questo 2026 si può parlare di Festa a Benevento proprio all’indomani della morte di un operaio di 67enne precipitato da un capannone a Ponte Valentino mentre erano in corso lavori di installazione di un impianto fotovoltaico? Se lo sono chiesti e se chiedono chi un lavoro bene o male c’è l’ha, chi rischia di perderlo, chi non c’è l’ha affatto e lo cerca, i sindacalisti che sono scesi in piazza a piazza Castello per denunciare le tante vertenze del lavoro, le tante criticità e le storture di varia natura che però costituiscono altrettanti attacchi alla dignità di uomini e donne che può essere assicurata e garantita, come ha ammonito il Presidente della Repubblica Mattarella, proprio con il lavoro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Primo Maggio amaro nel Sannio: incidenti sul lavoro e vertenze irrisolte al centro della mobilitazione

Notizie correlate

Primo Maggio a Reggio Calabria: il lavoro sospeso tra crisi irrisolte e diritti da ricostruireNel giorno in cui la memoria civile del Paese si raccoglie attorno al valore fondativo del lavoro, cifra identitaria della Repubblica e architrave...

Primo Maggio, lavoro dignitoso al centro: sindacati sul palco al parco MarecchiaSarà Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest’anno i comizi del Primo Maggio dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini,...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Enel, Primo Maggio amaro per i lavoratori; Da Sulmona a Pescara, un primo maggio amaro: quando il trasferimento da un call center ha il sapore del licenziamento; Primo Maggio amaro alla Primotecs di Avigliana; Primo maggio amaro: lavoro povero e promesse mancate.

Primo maggio, i supermercati aperti nel giorno della festa dei lavoratori. Eurospin, Famila, Conad, Iperal…I supermercati Iperal, venerdì Primo maggio, dovrebbero rimanere aperti. Sul sito sono segnalati gli orari: alcuni punti vendita, infatti, rimangono aperti tutto il giorno, anche se in alcuni casi con ... affaritaliani.it

Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratoriSi celebra in quasi tutto il mondo e c'entra un episodio avvenuto a Chicago nel 1886, quando si lottava per la giornata lavorativa di 8 ore ... ilpost.it

Buon primo maggio agli insegnanti. E grazie al sindacato dei dirigenti (ANP), che ci ricorda sempre con parole semplici come stanno le cose.Buon primo maggio agli insegnanti. https://www.roars.it/primo-maggio-il-contratto-e-un-impiccio-piu-potere-allassocia - facebook.com facebook

Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com