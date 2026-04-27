Primo Maggio lavoro dignitoso al centro | sindacati sul palco al parco Marecchia

Il Primo Maggio quest'anno si svolgerà a Marghera, in provincia di Venezia, dove si terranno i comizi dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. I tre leader sindacali pronunceranno i loro discorsi al parco Marecchia, un luogo scelto per questa occasione. La manifestazione si concentra sulla richiesta di un lavoro dignitoso e sui temi legati ai diritti dei lavoratori.

Sarà Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest’anno i comizi del Primo Maggio dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini, Daniela Fumarola e PierPaolo Bombardieri. Al centro della manifestazione che celebra la Festa dei Lavoratori, il tema del “lavoro dignitoso”. Un.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Fiera del Primo Maggio al Parco delle CascineDa oltre 30 anni, nel giorno della festa dei lavoratori, Fivag Cisl organizza la fiera del Primo Maggio nel Parco delle Cascine.

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