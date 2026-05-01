Primo Maggio al corteo anche i lavoratori di Startech | Siamo senza paghe non si dorme la notte VIDEO

Da triesteprima.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il corteo del Primo Maggio, alcuni lavoratori di uno stabilimento precedentemente noto come Flextronics e Adriatronics sono stati presenti tra i manifestanti. Lo stabilimento, che impiega circa 320 persone, è stato oggetto di attenzione per le recenti difficoltà legate alle condizioni di pagamento degli stipendi. I lavoratori hanno dichiarato di non aver ricevuto le paghe e di vivere notti senza sonno a causa di questa situazione.

Al corteo del Primo Maggio questa mattina erano presenti anche alcuni lavoratori e lavoratrici della Startech, l'ex stabilimento Flextronics e poi Adriatronics nel quale lavorano circa 320 persone. Secondo quanto riportano CGIL, CISL, UIL e UGL, l'azienda alla fine di aprile ha comunicato il.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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