Il Primo maggio a Nocera Inferiore si è svolto un corteo con la partecipazione degli operai delle Fonderie Pisano. La manifestazione, dedicata alla Festa dei Lavoratori, ha coinvolto diverse sigle sindacali e gruppi di lavoratori, che si sono mossi lungo le vie principali della città. La presenza degli operai delle Fonderie Pisano ha attirato l’attenzione tra i partecipanti, mentre le forze dell’ordine hanno presidiato la zona durante l’intera manifestazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Festa dei Lavoratori, quest’anno, a Nocera Inferiore ha assunto un significato particolare con la presenza, compatta e visibile, degli operai delle Fonderie Pisano, che hanno partecipato al corteo del Primo Maggio portando in strada non solo la loro storia industriale, ma anche le preoccupazioni e le aspettative legate al futuro dello stabilimento e dell’intero comparto produttivo. Lo stabilimento è chiuso dopo il no della Regione al rilascio dell’Aia e il diniego anche dei giudici amministrativi. Il 18 maggio è previsto un nuovo incontro al Mimit. Sfilando dietro uno striscione che richiamava il diritto al lavoro e alla sicurezza, gli operai hanno voluto ribadire la centralità di una vertenza che da anni intreccia temi ambientali, occupazionali e sociali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Primo maggio, al corteo anche gli operai delle Fonderie Pisano

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