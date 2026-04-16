Fonderie Pisano il TAR dice no | operai in presidio e futuro appeso al vertice del 20 aprile

I 100 operai delle Fonderie Pisano di Salerno hanno organizzato un presidio all’interno del cortile dello stabilimento di via dei Greci. La decisione arriva dopo che il TAR ha respinto le istanze riguardanti il futuro dell’azienda, lasciando in sospeso le sorti del sito e la posizione dei lavoratori. La vicenda si concentra ora sull’incontro previsto per il 20 aprile, momento in cui si discuterà delle prossime mosse.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno risposto con un presidio all’interno del cortile dello stabilimento di via dei Greci, i 100 lavoratori delle Fonderie Pisano di Salerno. C’è grande delusione il giorno dop il no del Tar al ricorso della proprietà contro il diniego al rilascio dell’aia da parte della regione Campania. I lavoratori rimandano le speranze di un futuro all’incontro a Roma del 20 aprile presso il Mimit. Anche la regione Campania ha garantito supporto per trovare degli strumenti in grado di aiutare i lavoratori proprio sul fronte economico mentre Ciro Pisano, alla guida dell’azienda ha assicurato che a breve presenterà il progetto per La Fabbrica decarbonizzata, a prescindere dalla località dove potrà essere realizzata.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fonderie Pisano, il TAR dice no: operai in presidio e futuro appeso al vertice del 20 aprile Notizie correlate Fonderie Pisano, operai in presidio dopo il no del Tar: attesa per il vertice al MitTensione e incertezza nel cortile dello stabilimento di via dei Greci, dove circa cento lavoratori delle Fonderie di Salerno hanno avviato un... Fonderie Pisano, assemblea a Fratte in attesa del TarTempo di lettura: < 1 minutoLe Fonderie Pisano di Salerno si affidano ancora allo studio legale di Lorenzo Lentini per tentare di vincere una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Confermata dal TAR la chiusura delle Fonderie Pisano di Salerno; Fonderie Pisano, il Tar respinge il ricorso; FONDERIE PISANO, IL TAR RESPINGE LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA –; Fonderie Pisano, attesa per la decisione del TAR -. Fonderie Pisano , ricorso respinto: il Tar segue la Corte UeLe Fonderie Pisano restano chiuse. A stabilirlo è il Tar della Campania, sezione prima di Salerno, che respinge la richiesta della società Fonderie Pisano di sospendere ... ilmattino.it Fonderie Pisano, il Tar respinge il ricorso: confermato lo stop all'attivitàNuovo capitolo nella vicenda delle Fonderie Pisano di Salerno. Il TAR ha respinto l'istanza cautelare presentata dall'azienda contro la Regione Campania e altri enti, confermando di fatto la decadenza ... ilvescovado.it Fonderie Pisano: amarezza, rabbia e delusione tra i lavoratori "Sono delusi, amareggiati, esasperati e si sentono sempre più abbandonati gli oltre centro lavoratori delle Fonderie Pisano all’indomani della sentenza del Tar sul ricorso presentato dalla pr facebook FONDERIE PISANO, IL TAR RESPINGE LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – ha respinto l’istanza cautelare presentata dalle Fonderie Pisano contro il decreto della Regione C x.com