Primo Maggio agenti del Reparto Mobile di Bologna assaltati durante gli scontri

Nel giorno del Primo Maggio, gli agenti del VII Reparto Mobile di Bologna sono stati coinvolti in un intervento di ordine pubblico a Torino, nell’area del centro sociale Askatasuna. Durante gli scontri, alcuni agenti sono stati assaltati da manifestanti, portando a momenti di forte tensione. La polizia ha utilizzato strumenti di difesa e ha proceduto con interventi per ripristinare la sicurezza. Non sono stati segnalati feriti gravi tra le forze dell’ordine.

Nel giorno del Primo Maggio, festa simbolo dei diritti e della dignità del lavoro, gli agenti del VII Reparto Mobile di Bologna sono stati impegnati a Torino in un delicato servizio di ordine pubblico nell’area del centro sociale Askatasuna, dove si sono verificati momenti di forte tensione e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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