Primo Maggio ad Avellino senza festa | sindacato in piazza contro la crisi

Il Primo Maggio ad Avellino si è svolto senza cerimonie o festeggiamenti ufficiali. La Cgil locale ha radunato i lavoratori in piazza davanti alla Villa Comunale, scegliendo di manifestare contro le difficoltà economiche e sociali del momento. Nessun evento celebrativo, solo un presidio per portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica le problematiche legate alla crisi. La manifestazione ha coinvolto sindacalisti e cittadini in un clima di protesta e solidarietà.