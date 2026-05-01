Primo Maggio ad Avellino senza festa | sindacato in piazza contro la crisi

Da avellinotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Primo Maggio ad Avellino si è svolto senza cerimonie o festeggiamenti ufficiali. La Cgil locale ha radunato i lavoratori in piazza davanti alla Villa Comunale, scegliendo di manifestare contro le difficoltà economiche e sociali del momento. Nessun evento celebrativo, solo un presidio per portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica le problematiche legate alla crisi. La manifestazione ha coinvolto sindacalisti e cittadini in un clima di protesta e solidarietà.

AVELLINO – Non c'era niente da festeggiare. O meglio: c'era tutto da dire. La Cgil provinciale ha scelto la piazza antistante la Villa Comunale per il suo Primo Maggio, e ha fatto bene. Avellino va al voto, le fabbriche perdono pezzi, i giovani se ne vanno. Il sindacato ha portato i conti in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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