Primo Maggio a Avellino senza festa | sindacato in piazza contro la crisi

Da avellinotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Primo Maggio a Avellino si è svolto senza manifestazioni festive, ma con una presenza in piazza di rappresentanti sindacali che hanno espresso le loro posizioni riguardo alla situazione economica e alle difficoltà vissute dai lavoratori. La protesta si è concentrata nella zona davanti alla Villa Comunale, dove si sono radunati i rappresentanti della Cgil provinciale per discutere delle problematiche attuali. La giornata si è svolta senza eventi di intrattenimento o celebrazione pubblica.

AVELLINO – Non c'era niente da festeggiare. O meglio: c'era tutto da dire. La Cgil provinciale ha scelto la piazza antistante la Villa Comunale per il suo Primo Maggio, e ha fatto bene. Avellino va al voto, le fabbriche perdono pezzi, i giovani se ne vanno. Il sindacato ha portato i conti in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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