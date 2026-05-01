Primo Maggio a Avellino senza festa | sindacato in piazza contro la crisi

Il Primo Maggio a Avellino si è svolto senza manifestazioni festive, ma con una presenza in piazza di rappresentanti sindacali che hanno espresso le loro posizioni riguardo alla situazione economica e alle difficoltà vissute dai lavoratori. La protesta si è concentrata nella zona davanti alla Villa Comunale, dove si sono radunati i rappresentanti della Cgil provinciale per discutere delle problematiche attuali. La giornata si è svolta senza eventi di intrattenimento o celebrazione pubblica.

AVELLINO – Non c'era niente da festeggiare. O meglio: c'era tutto da dire. La Cgil provinciale ha scelto la piazza antistante la Villa Comunale per il suo Primo Maggio, e ha fatto bene. Avellino va al voto, le fabbriche perdono pezzi, i giovani se ne vanno. Il sindacato ha portato i conti in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Cia Romagna porta in piazza il lavoro agricolo: a Santarcangelo la festa del Primo MaggioTorna a Santarcangelo di Romagna la tradizionale Festa del Primo Maggio promossa da Cia Romagna, un appuntamento atteso da associati, cittadini e... Festa del primo maggio in Piazza Maggiore: le misure di sicurezza da rispettareBologna, 30 aprile 2026 – In occasione della Festa dei Lavoratori, che cade venerdì 1 maggio, sono stati organizzati degli eventi da Cgil in Piazza... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Primo Maggio ad Avellino, manifestazione della Cgil davanti alla Villa Comunale; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì Primo Maggio; Primo maggio, apertura straordinaria dei musei più belli: quali visitare a Napoli e Campania; Primo Maggio, le iniziative in Campania. Primo Maggio, le iniziative in CampaniaSindacati in piazza a Napoli, Caserta, Nocera Inferiore, Benevento e Avellino. Diritti, salari, giovani: i temi della giornata ... rainews.it Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell'ordine davanti all'ex Askatasuna occupata, in corso Regina Margherita. Gli antagonisti sono andati a colpire gli scudi delle forze dell' - facebook.com facebook Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com