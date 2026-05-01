Primo Maggio ad Asti | Cisl rivendica il diritto al lavoro umano

Il Primo Maggio ad Asti è stato caratterizzato da una manifestazione organizzata dalla Cisl e da altri sindacati, che hanno espresso preoccupazione per la crescente sostituzione del lavoro umano con algoritmi e tecnologie digitali. La protesta si è concentrata sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla necessità di garantire occupazione stabile e dignitosa in un contesto di innovazione tecnologica. La manifestazione ha coinvolto diverse persone e si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.

? Cosa sapere Cisl e sindacati manifestano ad Asti contro la sostituzione del lavoro umano tramite algoritmi.. La crisi Konecta rischia 400 posti ad Asti con scadenza ammortizzatori sociali a ottobre.. Sauro Rossi, segretario nazionale confederale Cisl, ha parlato stamattina in piazza Statuto ad Asti rivendicando la necessità di non permettere che un algoritmo possa sostituire l’essere umano nel mondo del lavoro. Il comizio ha chiuso il tradizionale corteo del Primo Maggio, che ha la partecipazione congiunta di Cgil, Cisl e Uil, con un percorso iniziato dal circolo Way Assauto per poi snodarsi tra le vie del centro fino al concentramento finale presso i giardini pubblici, accompagnato dalle note della banda cittadina G.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primo Maggio ad Asti: Cisl rivendica il diritto al lavoro umano Notizie correlate Primo Maggio 2026, “lavoro dignitoso” al centro: decine di iniziative in Toscana con Cgil, Cisl e UilIl lavoro dignitoso è il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026. Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a ParmaContrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di CGIL,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primo maggio, tutte le manifestazioni in programma; Weekend 1-3 maggio: eventi, sagre e fiere nel ponte del primo Maggio; Le piazze del Primo Maggio; Weekend di sagre in Piemonte: ecco gli eventi da segnare nel ponte del 1-3 maggio. Celebrato il Primo maggio ad Asti: CGIL, CISL e UIL in piazza per il Lavoro dignitoso fotogalleryAsti ha celebrato questa mattina, venerdì 1° maggio, la Festa dei Lavoratori con un forte richiamo alla contrattazione, alle nuove tutele e ai diritti ... atnews.it Primo maggio ad Asti: CGIL, CISL e UIL in piazza per il Lavoro dignitoso nell’era dell’intelligenza artificialeAsti si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con un forte richiamo alla contrattazione, alle nuove tutele e ai diritti necessari per governare il ... atnews.it Un Primo Maggio all’insegna dell’inclusione quello scelto da Giorgia Meloni, che ha fatto visita a PizzAut, il ristorante simbolo dell’inserimento lavorativo di ragazzi autistici. Accolta dal fondatore Nico Acampora e dallo staff, la premier ha trascorso del tempo c - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com