Il primo maggio a Vanchiglia è stato segnato da tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine. Oltre mille persone si sono radunate nel quartiere, e uno spostamento verso l’ex Askatasuna ha portato a scontri e cariche. La polizia ha risposto con l’uso di idranti e interventi, creando un clima di confusione tra la folla. La situazione è rimasta tesa per diverse ore, senza che si registrassero vittime.

? Cosa sapere Oltre mille manifestanti scontrano con la polizia a Vanchiglia il 1° maggio 2026.. La deviazione verso l'ex Askatasuna scatena cariche e l'uso di idranti nel quartiere.. Oltre mille manifestanti hanno trasformato le strade di Vanchiglia in un campo di battaglia questo 1° maggio 2026, quando il corteo sociale si è staccato dal percorso previsto per convergere verso l’ex centro sociale Askatasuna, scatenando cariche della polizia e l’uso di idranti. La tensione è esplosa intorno alle ore 12:00, poco dopo che la testa della manifestazione aveva completato i comizi previsti in piazza Castello. Mentre i sindacati e i lavoratori seguivano il tragitto ufficiale, uno spezzone composto da oltre mille persone, tra cui attivisti autonomi, ha deciso di deviare il proprio cammino lungo viale Primo Maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primo Maggio a Vanchiglia: scontri e cariche per l’Askatasuna

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