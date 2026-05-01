Corteo del Primo Maggio lo spezzone sociale si stacca verso l’Askatasuna a Torino | Andiamo in Vanchiglia

Nella mattinata del 1 maggio 2026, il corteo del Primo Maggio si è mosso attraverso le strade della città, con la testa del corteo già arrivata in piazza Castello. Poco prima delle 12, uno degli spezzoni sociali ha deciso di staccarsi, dirigendosi verso il quartiere di Vanchiglia. In quell’area, circa mille persone hanno proseguito, con alcuni manifestanti che hanno riferito di un inizio di scontri e di un tentativo di raggiungere l’Askatasuna.

“Inizia l’assedio, inizia la guerriglia. Sono ancora in giro i ragazzi di Vanchiglia”. Poco prima delle 12 di oggi, 1 maggio 2026, quando la testa del corteo aveva già raggiunto piazza Castello, tenuto il comizio, lo spezzone sociale in coda, formato da oltre un migliaio di persone e in cui.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Primo Maggio in corteo fino a piazza Castello a Torino. No al Comitato Vanchiglia per il giardino di AskaPartirà da corso Cairoli, angolo corso Vittorio Emanuele II, la tradizionale manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil, in occasione della Festa... Leggi anche: Primo Maggio a Monza: il corteo dei sindacati e la grande festa del centro sociale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Corteo del 1° maggio; Le piazze del Primo Maggio; Corteo Primo Maggio 2026 a Torino, sindacati e lavoratori in strada per un lavoro dignitoso: il percorso e il comizio in piazza Castello; Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio. Torino, il corteo del Primo Maggio in centro con l'incognita Askatasuna. Migliaia in piazza tra pupazzi e striscioniIl «doppio corteo» della Festa del lavoro. I sindacati sfilano per la dignità del lavoro. In piazza anche i sostenitori del centro sociale sequestrato a dicembre: «La manifestazione finirà in corso Re ... torino.corriere.it Nuove generazioni protagoniste del corteo del Primo maggio a CervignanoDonne e bambini sopra ai trattori, le nuove generazioni sono protagoniste del corteo del Primo maggio di quest’anno a Cervignano, dove guerre e crisi internazionali sembrano quasi rubare la scena al t ... rainews.it Èpartito in corso Cairoli il corteo del Primo Maggio, manifestazione organizzata da Cgil, Cisl sotto lo slogan “Lavoro dignitoso” - facebook.com facebook Diverbi al corteo del primo maggio a Torino. Alcuni manifestanti hanno intonato diversi cori per chiedere l'esclusione del Pd dal corteo. Ne sono scaturiti brevi momenti di tensione e spintoni. x.com