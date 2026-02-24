Da mercoledì via ai cantieri della metro C Strade chiuse bus deviati e meno parcheggi | tutte le info

Il traffico si blocca perché sono iniziati i lavori per le quattro nuove stazioni della metro C. Le strade vicine vengono chiuse, i bus devono seguire percorsi alternativi e i parcheggi diminuiscono. I cantieri coinvolgono diverse zone della città e dureranno diversi mesi. Questa operazione ha lo scopo di migliorare il trasporto pubblico e ridurre l’uso delle auto private. I residenti devono adattarsi alle modifiche temporanee alle rotte quotidiane.

Da domani, mercoledì 25 febbraio, partono i cantieri per la realizzazione di 4 nuove stazioni della metro C. Parliamo delle nuove fermate comprese nella tratta T2: Chiesa Nuova, Castel Sant'AngeloPiazza Pia, Ottaviano e Mazzini. Per far posto a mezzi e operai, verrà modificata la viabilità, verrà limitata la sosta e alcune linee bus saranno deviate. Per la realizzazione della fermata Chiesa Nuova, nell'area dell'omonima piazza, è prevista la chiusura di via Cerri. Inoltre, verrà temporaneamente vietato l'accesso a vicolo del Governo Vecchio. Modifiche anche per il trasporto pubblico. L'area taxi sarà spostata in via Larga mentre i cantieri prevedono la soppressione della fermata bus su piazza della Chiesa Nuova in direzione lungotevere, l'inversione del senso di marcia in via Sora che diventa a senso unico da corso Vittorio Emanuele a via del Pellegrino.

