Primo maggio a Portella della Ginestra in centinaia per commemorare le vittime della strage del 1947

Il Primo maggio a Portella della Ginestra ha visto la partecipazione di centinaia di persone che si sono mosse in corteo verso il luogo della commemorazione. La manifestazione ricorda le 11 vittime, tra cui contadini, donne e bambini, uccise nel 1947 da colpi di fucile provenienti dai monti circostanti. La giornata si svolge ogni anno con l’obiettivo di ricordare gli eventi di quella tragedia che segnò profondamente la regione.

E' partito il corteo con centinaia di persone diretto a Portella della Ginestra per celebrare la festa dei lavoratori e commemorare le vittime della strage del primo maggio del 1947 con 11 persone - tra contadini, donne e bambini - uccise dai colpi di fucile sparati dai monti che circondano la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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