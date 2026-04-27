Primo maggio a Portella della Ginestra corteo e comizio per non dimenticare la strage del 1947

Il Primo maggio è stato commemorato a Portella della Ginestra con un corteo e un comizio, in ricordo della strage avvenuta nel 1947. In quell'occasione furono uccise 11 persone, tra cui braccianti, contadini, donne e bambini. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali, che hanno voluto ricordare quei fatti e mantenere viva la memoria delle vittime.

Primo maggio a Portella della Ginestra per commemorare la strage del 1947 in cui furono trucidate 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini. “Pace, Democrazia, Salute e Sicurezza, Costituzione” è il titolo della manifestazione che quest’anno la Cgil Palermo organizza per il 79°.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Al No Mafia Memorial si ricorda Serafino Petta, il testimone della strage di Portella“A testa alta”: con questo titolo domani e il 26 aprile si terranno due iniziative in memoria di Serafino Petta, testimone della strage... Festa della Liberazione a Galeata: studenti in corteo e pergamene alla memoria per non dimenticareIl Comune di Galeata, in collaborazione con l’Anpi, ha organizzato, per sabato le commemorazioni ufficiali in occasione dell’anniversario della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Al No Mafia Memorial si ricorda Serafino Petta, il testimone della strage di Portella; Primo maggio: che cosa fare e vedere in famiglia; Dire, fare, culturale; Rai News Giorno su Rai Storia - Guida TV. Primo Maggio al Casone dei Partigiani: teatro, musica e Resistenza sul Monte FaudoPer celebrare la ricorrenza, il Gruppo Teatrale L’Attrito e il Gruppo Ecologico Martiri della Libertà – Partigiani Val Prino organizzano una giornata all’insegna della memoria, della riflessione e ... rivieratime.news Primo maggio: che cosa fare e vedere in famigliaEcco tante idee per passare un Primo maggio in famiglia, divertendosi, ma anche spiegando ai bambini perché si fa festa. focusjunior.it Luogo della memoria, della storia e dell’identità democratica siciliana La zona di Portella della Ginestra, tra le province di Palermo e Trapani, è un’area di grande valore storico e paesaggistico. Qui si intrecciano memoria civile, cultura contadina, borghi ricchi - facebook.com facebook