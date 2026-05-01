Primo Maggio a Parma corteo e piazza pieni | Dignità del lavoro contro precarietà e sfruttamento

Il Primo Maggio a Parma si è svolto con un corteo che ha attraversato le strade della città e una piazza piena di partecipanti. La manifestazione ha coinvolto diverse persone, che hanno portato in strada cartelli e slogan legati alla tutela del lavoro e alla lotta contro precarietà e sfruttamento. Dopo il corteo, si è svolto un momento di confronto pubblico, dedicato a discutere del futuro dell’occupazione e delle condizioni dei lavoratori.

Una piazza partecipata e temi più che mai attuali hanno segnato il Primo Maggio a Parma, dove la Festa dei Lavoratori è stata celebrata con un corteo e un momento di confronto pubblico dedicato al futuro dell’occupazione.La manifestazione è partita da piazzale Santa Croce, con tappe simboliche.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio a Caserta, sindacati in piazza. “Lavoro dignitoso contro precarietà e sfruttamento” Primo Maggio. Sindacati in piazza a Caserta: "Lavoro dignitoso contro precarietà e sfruttamento"Sindacati in piazza a Caserta per la tradizionale manifestazione del Festa dei Lavoratori. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: FESTIVAL ROCK 1°MAGGIO TRAVERSETOLO; Primo Maggio: il corteo dei sindacati a Parma, iniziative anche a Borgotaro e Langhirano - I dettagli del programma; Primo Maggio al parco delle Terme di Lesignano: arrivano i Meganoidi; A Parma il mercatino del 1° maggio. Primo Maggio: il corteo dei sindacati a Parma, iniziative anche a Borgotaro e Langhirano - I dettagli del programma2026-05-01 07:30:00 2026-05-01 10:00:00 UTC Primo Maggio: il corteo dei sindacati a Parma, iniziative anche a Borgotaro e Langhirano - I dettagli del programma www.gazzettadiparma.it Contrattazione, n ... gazzettadiparma.it Parma senza autobus il Primo Maggio... lo sfogo di un taxistaNiente bus a Parma per il primo maggio: «E quelli che vanno a lavorare per 50 euro? Ci vanno in taxi?» È lo sfogo di un tassista al lavoro il primo maggio e lo abbiamo trascritto: «Buongiorno Comune, ... gazzettadiparma.it Ponte del Primo Maggio: boom di passeggeri in transito negli aeroporti romani facebook PRIMO MAGGIO | Il corteo a Torino: cori e musica al corteo, poi gli scontri fra gli autonomi e le forze dell'ordine. VIDEO #ANSA x.com