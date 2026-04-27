Per il Primo Maggio a Monza sfila il corteo per chiedere un lavoro dignitoso

Il Primo Maggio a Monza ha visto il tradizionale corteo dei sindacati, che si sono riuniti per chiedere condizioni di lavoro più eque e un’occupazione stabile. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative in vigore, coinvolgendo diversi partecipanti che hanno sfilato nel centro cittadino. La protesta ha avuto come obiettivo principale la richiesta di un lavoro dignitoso per tutti i lavoratori.

Per la Festa dei Lavoratori il Primo Maggio a Monza i sindacati sfilano in corteo per chiedere un lavoro dignitoso.Primo Maggio: dove sfila il corteo a Monza L’iniziativa – firmata Cgil, Cisl e Uil – si svolgerà a Cederna. L’appuntamento è per venerdì 1 maggio alle ore 10 nei giardini di via Luca.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Primo Maggio, lavoro dignitoso al centro: sindacati sul palco al parco MarecchiaSarà Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest’anno i comizi del Primo Maggio dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini,... Gran Galà: a Monza per il Primo Maggio arriva la grande festa del non lavoroMonza si prepara per il Primo Maggio con una grande festa nell’area dell’ex Macello. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Landini sul decreto Primo Maggio: Tra contratti pirata e tasse, lavoratori sempre più poveri; Concerto del Primo Maggio 2026; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026. Primo Maggio, il decreto con il vuoto intorno (e senza risorse) mette fuori i contratti pirataLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Primo Maggio, il decreto con il vuoto intorno (e senza risorse) mette fuori i contratti pirata pubblicato il 27 Aprile 2026 a firma di Roberto Rotu ... ilfattoquotidiano.it Emma, Sayf, un grande ritorno live e non solo: chi canta al concerto del Primo Maggio a RomaSempre più vicina la Festa dei lavoratori 2026: come ogni anno, i preparativi per il concerto del Primo Maggio a Roma in piazza San Giovanni in Laterano – attese decine di migliaia di spettatori – ... deejay.it Per il primo maggio farete un picnic Ecco tantissime idee da portare al sacco https://blog.giallozafferano.it/annatorte/ricette-per-il-picnic-del-primo-maggio/ - facebook.com facebook . #1M2026 sta prendendo forma, passo dopo passo, suono dopo suono. Grazie agli sponsor del Concerto Primo Maggio Roma per essere parte di questo percorso, prima ancora che tutto inizi. x.com