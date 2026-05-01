Primo Maggio a Milano e Torino corteo Propal e scontri

Durante le celebrazioni del Primo Maggio a Milano e Torino si sono verificati momenti di tensione. A Torino, alcuni partecipanti si sono distaccati dal corteo principale e hanno tentato di oltrepassare il cancello dell’ex Askatasuna, uno stabile sgomberato a dicembre. Le forze dell’ordine sono intervenute per impedire l’ingresso, e sono stati registrati scontri tra le due parti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui feriti o sui numeri precisi degli interventi.

Eccoli gli antagonisti mentre si sganciano dal corteo del Primo Maggio di Torino per sfondare il cancello dell'ex Askatasuna, sgomberato a dicembre, e affrontare le forze dell'ordine. Tra loro militanti dei centri sociali, attivisti Propal, giovani dei collettivi studenteschi. Parte la pioggia di pietre e bottiglie in vetro contro poliziotti e carabinieri. La sfida alle istituzioni era stata annunciata via social: per Asktasuna "arriva il conto da pagare", scrivevano, ciò che "viene sottratto con la forza va riconquistato". Momenti di tensione anche con i manifestanti, pacifici, del Partito democratico: qui alcuni militanti della sinistra radicali cercano di estrometterli dalla manifestazione, al grido di fuori il Pd.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Primo Maggio a Milano e Torino, corteo Propal e scontri Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio, a Torino scontri tra il corteo degli antagonisti e polizia Scontri a Torino durante il corteo del Primo maggio, coinvolti nei tafferugli anche poliziotti di BolognaBologna, 1 maggio 2026 – Nell’ambito degli scontri durante il corteo del Primo maggio oggi a Torino, sono rimasti coinvolti nei tafferugli davanti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Milano; Primo Maggio 2026 in Lombardia: Programma, Orari e Piazze del Lavoro Dignitoso; Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 1° maggio: tutti gli eventi; 1 maggio a Milano: cosa fare in città e gite fuori porta. Primo Maggio a Milano: in 15mila alla May day parade. Il corteo dei sindacati: Lavoro dignitosoAl via i cortei per le celebrazioni del Primo Maggio. Il primo questa mattina è quello dei sindacati confederati che partono da Porta Venezia e arriveranno in piazza della Scala. Nel pomeriggio quello ... milano.repubblica.it Primo Maggio, cortei a Torino e Milano tra tensioniCortei del Primo Maggio a Torino e Milano con migliaia di partecipanti. Accanto alle manifestazioni dei sindacati, a Torino si sono registrati momenti di tensione tra gruppi antagonisti e forze ... tg24.sky.it Rompipallone.it. . Primo maggio in piscina per i calciatori della Roma, ma la scena se la prende tutta Ndicka: gol clamoroso del difensore ivoriano, che esulta come se fosse in campo e fa scatenare tutti i compagni! #ndicka #asroma #primomaggio - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com