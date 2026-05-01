primo maggio a marghera i sindacati confederali tornano uniti

Il Primo Maggio ha visto i rappresentanti dei principali sindacati confederali riunirsi a Marghera per discutere di questioni legate al mondo del lavoro. Durante l'incontro sono stati affrontati temi come l’aumento degli stipendi, le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e le garanzie per il futuro dei lavoratori. La presenza unitaria dei sindacati ha attirato l’attenzione di diversi partecipanti e media locali.

Stipendi più alti, sicurezza sul lavoro, garanzie per il futuro. I sindacali confederali tornano uniti. Dopo lo strappo dell'anno scorso, i leader di Cgil, Cisl e Uil salgono insieme sul palco di Marghera, città simbolo della storia industriale italiana ma anche della crisi e dell'abbandono. Un lavoro dignitoso, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale il tema dato alla manifestazione alla quale hanno partecipato decine di migliaia di persone.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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