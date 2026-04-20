Fiera del Primo Maggio al Parco delle Cascine

Ogni anno, il Primo Maggio, nel Parco delle Cascine si svolge la tradizionale fiera organizzata da Fivag Cisl, che dura da più di trent’anni. La manifestazione si tiene nel giorno dedicato ai lavoratori e coinvolge diverse attività e esposizioni. La fiera rappresenta un appuntamento fisso per molti visitatori che si recano nel parco per partecipare all’evento annuale.

Da oltre 30 anni, nel giorno della festa dei lavoratori, Fivag Cisl organizza la fiera del Primo Maggio nel Parco delle Cascine. Per l'intera giornata, in Viale Lincoln e Piazzale Kennedy, dalle 8 alle 20, oltre 200 operatori vi aspettano per una giornata di shopping all'aperto, con banchi che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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