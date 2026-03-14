firenze apre il market di vintage arte e musica alle cascine

A Firenze, alle Cascine, è stato inaugurato un nuovo market dedicato a vintage, arte e musica. L’evento include stand con vinili, gioielli, borse e prodotti di riciclo creativo, oltre a esposizioni di brand emergenti e giovani artisti. La manifestazione offre un percorso tra pezzi unici, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla creatività locale. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi visitatori interessati alle proposte esposte.

Firenze, 14 marzo 2026 - Musica, stand di vintage e artigianato, un viaggio tra pezzi unici: vinili, gioielli, borse, riciclo creativo, brand emergenti, artisti, giovani creativi e prodotti unici realizzati con attenzione per l’ambiente. Un market che celebra il fascino del raro e del fatto a mano, un viaggio tra epoche ed emozioni, tra gioielli d’autore e borse vintage, creazioni contemporanee e vinili da collezione. Sabato 14 e domenica 15 marzo Firenze apre le porte al Rare Market, all’Ippodromo del Visarno, dalle ore 11 alle 20. Si tratta di un evento sospeso tra arte, stile e musica. Due giorni da vivere con curiosità e meraviglia, dove si incontrano artigiani, artisti e nuovi brand, accomunati da una sola visione: dare valore a capi e oggetti unici e alla creatività autentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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