Primo Maggio a Bologna i sindacati sfidano l' intelligenza artificiale | Ridurre gli orari di lavoro o saremo governati dagli algoritmi | VIDEO e FOTO

A Bologna, questa mattina, Piazza Maggiore ha accolto numerosi partecipanti in occasione della celebrazione del Primo Maggio. I sindacati hanno preso la parola per mettere in guardia sul ruolo crescente dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, sottolineando la necessità di ridurre gli orari di lavoro per evitare che gli algoritmi prendano il controllo. La manifestazione ha attirato l’attenzione di cittadini e giornalisti, con foto e video che documentano l’evento.

“L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera del diritto sindacale”. Piazza Maggiore si è riempita questa mattina per la festa dei lavoratori. Cgil, Cisl e Uil hanno portato in piazza le vertenze aperte sul territorio, dal nodo dei licenziamenti ai salari bassi, dalla sicurezza sul lavoro.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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