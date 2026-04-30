In occasione del Primo maggio, in Piazza Maggiore si svolgono eventi organizzati dalla Cgil. La giornata si svolge venerdì 1 maggio e sono state predisposte misure di sicurezza da rispettare. Le autorità hanno messo in atto controlli e restrizioni per gestire la presenza di pubblico e garantire l’ordine durante le manifestazioni. La città si prepara a vivere la tradizionale celebrazione della Festa dei Lavoratori con le precauzioni necessarie.

Bologna, 30 aprile 2026 – In occasione della Festa dei Lavoratori, che cade venerdì 1 maggio, sono stati organizzati degli eventi da Cgil in Piazza Maggiore. Tra gli eventi che si svolgeranno c’è anche un concerto che inizia nel pomeriggio e si conclude a mezzanotte, con vari artisti tra cui gli About:blank, Murubutu, Giancane e cantanti emergenti. Oltre a momenti di riflessione sul futuro del lavoro con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, soffermandosi sui diritti dei lavoratori, tutele e contratti. Limitazioni per garantire la sicurezza durante gli eventi in Piazza Maggiore . Per garantire la sicurezza urbana, il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza che prevede dei divieti applicati alle attività che si trovano in Piazza Maggiore e nelle vie de’ Pignattari e dell'Archiginnasio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa del primo maggio in Piazza Maggiore: le misure di sicurezza da rispettare

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