Cia Romagna porta in piazza il lavoro agricolo | a Santarcangelo la festa del Primo Maggio
A Santarcangelo di Romagna si svolge nuovamente la Festa del Primo Maggio organizzata da Cia Romagna. L’evento coinvolge associati, cittadini e famiglie e si concentra sul lavoro agricolo, sul rapporto con il territorio e sulla qualità delle produzioni locali. La manifestazione si tiene in piazza e rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità.
Torna a Santarcangelo di Romagna la tradizionale Festa del Primo Maggio promossa da Cia Romagna, un appuntamento atteso da associati, cittadini e famiglie che mette al centro il valore del lavoro agricolo, il legame con il territorio e la qualità delle produzioni locali. La giornata si aprirà.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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