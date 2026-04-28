Cia Romagna porta in piazza il lavoro agricolo | a Santarcangelo la festa del Primo Maggio

A Santarcangelo di Romagna si svolge nuovamente la Festa del Primo Maggio organizzata da Cia Romagna. L’evento coinvolge associati, cittadini e famiglie e si concentra sul lavoro agricolo, sul rapporto con il territorio e sulla qualità delle produzioni locali. La manifestazione si tiene in piazza e rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità.