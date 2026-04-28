Corteo Primo Maggio 2026 a Torino sindacati e lavoratori in strada per un lavoro dignitoso | il percorso e il comizio in piazza Castello

Il Primo Maggio 2026 a Torino si svolge con un corteo organizzato da sindacati e lavoratori, che si snoda attraverso le vie della città fino a raggiungere piazza Castello. In questa occasione, si svolge anche un comizio pubblico, con l’obiettivo di portare all’attenzione le richieste per un lavoro più dignitoso. La giornata prevede uno sciopero generale, ma si concentra anche su momenti di confronto e discussione sul tema del lavoro.

Sarà una giornata di sciopero, ma soprattutto una giornata di riflessione profonda e importante sul tema del lavoro, contestualizzato nel tempo corrente. Sarà infatti il “Lavoro Dignitoso” ad accompagnare il tradizionale corteo che porterà in strada lavoratori e sindacati che oggi più che mai.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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