Il Primo Maggio 2026 si preannuncia come una giornata ricca di musica, con numerosi artisti pronti a salire sul palco in diverse fasce orarie. La manifestazione, che si svolge tradizionalmente in una grande piazza, coinvolge cantanti di vari generi e generazioni, offrendo un programma che si estende per tutto il giorno. La scaletta è stata annunciata e promette di intrattenere il pubblico fino a tarda notte.

Una maratona musicale che attraversa l’intera giornata, decine di artisti sul palco e una scaletta pensata per tenere incollato il pubblico fino a notte inoltrata. Il Concerto del Primo Maggio 2026 torna a Roma, in Piazza San Giovanni, con una line-up tra le più ricche degli ultimi anni. Il cuore dell’evento è proprio la scaletta: una successione serrata di esibizioni che unisce generi diversi e generazioni lontane, creando un racconto musicale continuo che accompagna il pubblico dal primo pomeriggio fino a tarda sera. La scaletta del Concertone 2026. Sul palco si alternano quasi cinquanta artisti, tra grandi nomi e nuove voci della musica italiana.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Primo Maggio 2026, scaletta bomba! Tutti i cantanti

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beh .. lei si riposa , noi lavoriamo . Buon Primo Maggio , festa dei lavoratori appunto .. https://www.facebook.com/share/1HEaC65yaU/mibextid=wwXIfr - facebook.com facebook

Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita x.com