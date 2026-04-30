Concerto Primo Maggio 2026 | orari cantanti scaletta e dove vederlo in diretta

Il Concerto del Primo Maggio 2026 si terrà nella piazza principale di Roma, con inizio previsto al mattino e durata di oltre dodici ore. L’evento è gratuito e vedrà la partecipazione di diversi artisti, con una scaletta che include vari generi musicali. Sono stati annunciati gli orari ufficiali e i cantanti coinvolti, mentre la diretta sarà trasmessa su vari canali televisivi e online. La manifestazione si svolge come di consueto in occasione della giornata dedicata ai lavoratori.

Manca pochissimo al Concerto del Primo Maggio 2026, l’evento musicale gratuito più atteso dell’anno. Anche questa edizione promette una maratona di oltre dodici ore tra musica, spettacolo e temi sociali, nella storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Se vuoi sapere a che ora inizia, chi canta e dove seguirlo in diretta, ecco la guida completa e aggiornata. Orari del Concerto Primo Maggio 2026. Il Concertone prenderà ufficialmente il via giovedì 1° maggio alle ore 13:00 con l’Opening, dedicato agli artisti emergenti.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Concertone Primo Maggio 2026 a Roma: scaletta, cantanti, orari e dove vederlo in direttaTorna l’evento musicale gratuito più grande d’Europa: il Concertone Primo Maggio 2026 invade Piazza San Giovanni in Laterano per dodici ore filate di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio 2026; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concertone Primo Maggio: da Geolier a Emma, scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa; Concerto del 1° Maggio. Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orariScaletta, diretta tv e radio, strade chiuse, linee deviate e tutte le informazioni utili sul Concertone in piazza San Giovanni ... romatoday.it Concerto Primo Maggio 2026: orari, cantanti, scaletta e dove vederlo in direttaManca pochissimo al Concerto del Primo Maggio 2026, l’evento musicale gratuito più atteso dell’anno. Anche questa edizione promette una maratona di oltre ... funweek.it Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari ift.tt/QXOpn3U x.com CONCERTO PRIMO MAGGIO A FOGGIA: tema il "Lavoro dignitoso". La scaletta - facebook.com facebook