Concerto primo maggio 2026 | cantanti scaletta diretta tv e orari

Il palco principale in piazza San Giovanni in Laterano è stato allestito per il Concerto del Primo Maggio 2026, con gli artisti già annunciati e i conduttori confermati. Molti giovani e adulti si stanno preparando ad assistere all’evento, che si svolgerà nella capitale. La diretta televisiva sarà trasmessa a partire dagli orari stabiliti, offrendo a un vasto pubblico la possibilità di seguire le esibizioni dal vivo.

Il grande palco in piazza San Giovanni in Laterano è pronto, gli artisti anche, i conduttori sono stati annunciati e ragazzi e ragazze di Roma e non solo si stanno preparando a vivere l'ennesimo - o il primo - Concerto del Primo Maggio nella Capitale. L'evento, promosso come di consueto da CGIL.🔗 Leggi su Romatoday.it

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