Prima categoria Ortolani | Potenza Picena può festeggiare la vittoria del campionato

Oggi alle 16.30 si disputa il penultimo turno del girone C di Prima categoria, con il Potenza Picena che può ottenere la promozione. La squadra di ortolani si trova a un passo dalla vittoria del campionato e ha a disposizione il match ball per conquistare il titolo. La partita rappresenta un momento chiave per la squadra, che punta a chiudere il campionato con una vittoria.

Oggi alle 16.30 si gioca il penultimo turno nel girone C di Prima categoria con il Potenza Picena che ha il match ball per centrare la promozione. Angelo Ortolani, allenatore dell’Appignanese, presenta questo turno. Belfortese-Elite Tolentino: "La Belfortese è in corsa per conquistare la migliore posizione nei playoff e deve sfruttare al meglio la gara interna: 1". Folgore Castelraimondo-Appignanese: "I locali vorranno mantenere la posizione per i playoff e noi faremo di tutto per provare a vincere per sognare la salvezza diretta". Montegiorgio-Montecassiano: "Il Montegiorgio è lanciatissimo nelle zone alte della classifica confidando che qualche avversaria possa inciampare: 1".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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