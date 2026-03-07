Prima categoria Ortolani | Un match da tripla tra Adriatica e Potenza Picena

Nell’ottava giornata di ritorno del girone C di Prima categoria, si sono affrontate le squadre dell’Adriatica e di Potenza Picena. L’allenatore dell’Appignanese, Angelo Ortolani, ha commentato il match, che si è svolto di recente, sottolineando l’importanza della sfida tra le due formazioni. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso e combattuto.

In campo per l’ottava giornata di ritorno nel girone C di Prima categoria, il turno è presentato da Angelo Ortolani (foto), allenatore dell’Appignanese. Adriatica Portorecanti-Potenza Picena: "Portorecanati è tra le squadre più in forma, il Potenza Picena vorrà tenere il passo dopo avere raggiunto la vetta che divide con la Folgore. È una gara da tripla". Cluentina-Loreto: "La Cluentina non sembra avere preso la marcia giusta dopo il cambio in panchina, i maceratesi avranno di fronte un Loreto che è una squadra tosta. La Cluentina vorrà sfruttare il fattore campo: 1X". Montecassiano-Elite Tolentino: "Il Montecassiano ha una nuova guida tecnica e gioca in casa, non può fallire una gara molto delicata: 1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Prima categoria, i pronostici di Ortolani. "A Belforte una gara da tripla, arriva il forte Potenza Picena»L’ultima giornata di andata del girone C di Prima categoria sotto la lente dell’allenatore Angelo Ortolani (foto).

Prima categoria, le previsioni di ortolani. "Potenza Picena favorito. Folgore, match difficile a Loreto»C’è un’interessante lotta nelle zone alte della Prima categoria e per garantirsi la permanenza: l’allenatore Angelo Ortolani presenta la seconda...

