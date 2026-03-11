I biglietti per l'evento sono disponibili sul sito e nei punti vendita autorizzati Ticketone, con la prevendita che procede a buon ritmo in vista dell'incontro a Perugia. Nel frattempo, la squadra amaranto, dopo aver vinto al

AREZZO La squadra amaranto, dopo la vittoria del "Molinari", è rimasta in Molise per la notte e ieri ha sostenuto la consueta seduta di allenamento post-gara al centro sportivo Campodipietra, struttura a pochi chilometri da Campobasso. Il gruppo è stato suddiviso in due blocchi di lavoro: seduta defaticante per i calciatori impiegati nell’undici titolare, mentre tutti gli altri elementi della rosa hanno sostenuto un programma di attivazione e partite a tema. Al termine dell’allenamento, il gruppo (nella foto il ds Nello Cutolo) è ripartito in direzione di Arezzo, dove ha fatto rientro nel tardo pomeriggio. Oggi, invece, squadra svolgerà una seduta pomeridiana al centro sportivo Giusy Conti di Rigutino che darà il via alla vera e propria preparazione in vista della sentitissima sfida al Perugia di domenica al Comunale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il notiziario: i biglietti sono in vendita, come sempre, sul sito e nei punti vendita autorizzati del circuito Ticketone. Prevendita a gonfie vele in vista del Perugia

Articoli correlati

Prevendita a gonfie vele, Lecce-Cremonese a un passo dal record stagionaleFinora la partita casalinga con il maggior numero di spettatori al Via del Mare è stata quella del 27 dicembre contro il Como.

Leggi anche: Biglietti Milan Inter, dal 10 febbraio inizia la vendita: ecco i prezzi e tutte le info in vista del derby

Karen Mulder: The Supermodel Who Warned the World About Jeffrey Epstein

Aggiornamenti e notizie su Il notiziario i biglietti sono in...

Temi più discussi: Concerto Negramaro, biglietti disponibili su Ticketone e Ciaotickets; Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaGenoa: info biglietti; Udinese-Juventus, le info sui biglietti; VENDITA SETTORE OSPITI UDINESE-JUVENTUS - Juventus Football Club.

Biglietti TicketOne, come chiedere il rimborso per eventi annullati o rimandatiTicketOne permette di ricevere il rimborso dei biglietti per eventi annullati o rimandati? Quali sono le forme si riaccredito previste ... quifinanza.it

Il notiziario. Biglietti a ruba per Forlì. Sistema in tilt, poi riparteC’è voglia di Arezzo in città. Nonostante l’imposizione della tessera del tifoso, una pausa natalizia relativamente breve e gli ultimi risultati che hanno un po’ rallentato la corsa del Cavallino, i ... lanazione.it

Ci vediamo il 30 giugno all’Allianz Stadium per una notte indimenticabile insieme ticketone.it/event/moda-estate-2026-allianz-stadium-21105551 #Modà #LaNotteDeiRomanticiInEstate - facebook.com facebook