Prevendita a gonfie vele Lecce-Cremonese a un passo dal record stagionale

La prevendita per la partita tra Lecce e Cremonese procede rapidamente, con ancora poco più di un migliaio di biglietti disponibili. Lo stadio di Via del Mare si avvicina a un nuovo record stagionale di spettatori, segnato dal forte interesse dei tifosi. La gara si avvicina e la vendita continua a ritmo sostenuto, portando quasi alla saturazione dei posti disponibili.

Finora la partita casalinga con il maggior numero di spettatori al Via del Mare è stata quella del 27 dicembre contro il Como. Ancora disponibili tagliandi per Tribuna Est e Centrale Inferiore LECCE - Ancora poco più di un migliaio di tagliandi e sarà record di spettatori allo stadio di Via del Mare. Procede molto bene, infatti, la prevendita per la partita tra Lecce e Cremonese (domenica alle 12.30). Si tratta, del resto, di uno scontro diretto molto importante nella corsa alla permanenza nella massima serie: in palio ci sono tre punti che potrebbe anche fare la differenza sulla linea del traguardo. Fino a oggi la partita che ha registrato il maggior numero di tifosi (almeno sulla carta) è Lecce-Como del 27 dicembre con 28. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il primo gol con la maglia della Cremonese di Sanabria arriva contro il Lecce

